كيف جاءت نتائج فحوصات الـ PCR في السجون اللبنانية؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنه "في إطار المتابعة للحالات المستجدة لفيروس كورونا في السجون، بلغت حصيلة الاختبارات الصحيّة العائدة لفيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي (PCR Tests) حتّى تاريخه /956/ اختبارا، أظهرت وجود /352/ حالة إيجابية و/604/ حالة سلبية، و/7/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم، وحالتين تحسّن وضعهما الصحي، واعيدا الى السجن".

وأشارت إلى أنّه "تبين وجود: 3 حالات إيجابية في سجن زحلة، وحالتين في سجن المقر العام، الأولى أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم، والثانية أخلي سبيلها".

وقالت ان "جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي غير خطر".



إلى ذلك، تقوم قوى الامن الداخلي بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة، بحسب ما أعلنت في بيانها.