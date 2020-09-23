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مستشفى طرابلس الحكومي توضح سبب وفاة شخص... بعد اصابته بكورونا

23
SEPTEMBER
2020
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 اوضحت ادارة مستشفى طرابلس الحكومي، في بيان اليوم، اسباب وفاة المريض معن بكر، واشارت الى ان المريض معن بكر دخل إلى قسم الكورونا بتاريخ 13/9/2020 بسبب اصابته بمرض الكورونا (ضيق شديد في التنفس saturation %82) بعد أن كان يعالج في المنزل لمدة أسبوعين تقريبا، PCR والسكانر للرئتين إيجابية مع التهاب حاد في الرئتين. تم علاجه في القسم من قبل الأطباء الأخصائيين واستلزمت حالته مع ضيق التنفس إلى نقله إلى قسم الإنعاش بتاريخ 15/9/ 2020 ووضعه على آلة ال cpap، وبتاريخ 16/9/2020 تم إجراء intubation ووضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وفي 17/9/2020 أجري له Drain thoracique بسبب وجود pneumothorax في الرئة اليمنى. استمرت حالته في التدهور رغم كل العلاجات وجهاز التنفس الإصطناعي حتى توفي بـ 20 /9 /2020 بسبب قصور حاد في التنفس ناجم عن الإلتهاب الحاد للرئتين الناجم عن العدوى بفيروس كورونا".

اضاف: "اما بالنسبة لانقطاع الكهرباء فهذا غير صحيح وبالتالي ليس هناك انقطاع بالأوكسجين وهذا يبدو بوضوح لمن يسمع تسجيل المرحوم يسمع صوت الاوكسجين واضحا، علما بأن المستشفى مجهز بـ 4 مولدات كهرباء وأجهزة Ups كافية لتشغيل كافة أجهزة التنفس في حالات الطوارئ".

واشار المستشفى طرابلس الحكومي الى انه "اول مستشفى في الشمال اخذ المبادرة باستقبال مرضى الكورونا بتوجيهات وإشراف وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية التي ترسل فريقا طبيا وتمريضيا يوميا يشرف على مسار العلاج لمرضى الكورونا كما أن المستشفى مجهز بأحدث أجهزة التنفس وغرف negative pressure حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية WHO وهو يستقبل المرضى من كافة انحاء الشمال". وتمنى على "جميع وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحذر والدقة قبل نقل الأخبار".

وتقدم من أهل الفقيد "بأحر التعازي والمواساة". 

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