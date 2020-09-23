مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة واصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

" إزاء المواقف والبيانات، وما تم تداوله إعلاميا بشأن تشكيل الحكومة، وحرصا على المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة، من اخصّائيين مستقلّين للقيام بالإصلاحات اللازمة لأنقاذ لبنان من ازماته المعقدة،

وبما انّ البيانات والمواقف المختلفة والمتباينة في بعض الأحيان قد تحجب المسار الدستوري الذي يجب اتبّاعه حتما للوصول الى تشكيل الحكومة،

يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الآتي:

أولا: التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي.

ثانيا: التذكير بأنّ الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على انّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وانّ رئيس الحكومة المكلّف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او اختزال او تطاول على صلاحيات دستورية، ان رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وباصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف."