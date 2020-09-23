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وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية رحبت بإعلان الحريري: نشجع أديب على الاسراع في تشكيل حكومة ذات مهام محددة

23
SEPTEMBER
2020
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 وزعت السفارة الفرنسية بيانا صادرا عن الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، جاء فيه: "تشيد فرنسا بالإعلان الشجاع الذي أدلى به السيد سعد الحريري إذ يبرهن على إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان. ويمثل هذا الإعلان انفتاحا لا بد أن يدركه الجميع إدراكا تاما حتى يتسنى الآن تشكيل حكومة ذات مهام محددة. فهذا هو ما يتطلع إليه الشعب اللبناني والشركاء الدوليون للبنان وكل من يرغب في مساعدة لبنان بحسن نية في هذا الوقت الحرج. ولذا، تدعو فرنسا جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى احترام الالتزامات التي قطعوها بأنفسهم في الأول من أيلول/سبتمبر أمام رئيس الجمهورية في سبيل تلبية الاحتياجات العاجلة للبنان.

وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وستحرص على احترام شروط الدعم الدولي المقدم إلى لبنان في كل مراحله.

وتشجع فرنسا السيد مصطفى أديب على الإسراع في تشكيل حكومة ذات مهام محددة تتألف من شخصيات تتحلى بالاستقلالية والكفاءة يختارها بنفسه.

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