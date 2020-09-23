من الممكن أن يصبح شخص من لبنان أكثر ثراءً مع السحب الأضخمEuroMillions Superdraw على 230 مليار ل.ل.

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EuroMillions Superdraw: يانصيبٌ ليس كغيره وجد طريقه إلى لبنان. فالسحب الأضخم في أوروبا برمتها يقدم جائزة كبرى هائلة بقيمة 230 مليار ليرة لبنانية (130 مليون يورو)، يوم الجمعة 25 أيلول.

لا تفصلنا سوى بضعة أيام عن أكثر سحوبات اليانصيب إثارة؛ وللدهشة، هو متاح للاعبين من لبنان. سيُجرى سحب The EuroMillions Superdraw الأضخم في كل أنحاء أوروبا، يوم الجمعة 25 أيلول 2020، والجائزة الكبرى في هذا السحب تبلغ قيمتها 230 مليار ل.ل. (130 مليون يورو).

سحب EuroMillions Superdraw (المعروف أيضًا بـSuper Jackpots في المملكة المتحددة و Megadraws

في إيرلندا) هو حدث لا يحصل سوى مرات قليلة خلال العام، ويضمن جوائز كبرى هائلة من 9 أرقام، بغض النظر إذا تم الفوز بالجائزة الكبرى في السحب السابق أم لم يتم. الجائزة الأولى ضخمة، ولكن ثمة 12 جائزة فرعية أيضًا، ما يجعل من سحب اليانصيب هذا المفضل في القارة الأوروبية.

مبيع التذاكر يشهد ارتفاعًا، وهي متوافرة لدى Thelotter، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. وبفضل Thelotter، أصبحت المشاركة متاحة من لبنان أيضًا.

طريقة المشاركة في EuroMillions Superdraw

يتعين على اللاعب في EuroMillions Superdraw أن يختار 5 أرقام أساسية بين تسلسل رقمي من 1 إلى 50، وكذلك رقمَي حظّ إضافيين بين 1 و12، ويطلق عليهما اسم "Lucky Stars".

لدى بعض اللاعبين أرقام مفضلة يختارونها كمثل أعياد الميلاد أو ذكرى سنوية أو أرقام أخرى ذات أهمية بالنسبة إليهم، فيما يتوجه آخرون إلى عملية الاختيار السريعة Quick Pick، بحيث ينتقي الكومبيوتر أرقام الشبكة عنهم بطريقة عشوائية.

من أين يمكنك المشاركة؟

الجواب: من أي مكان! أينما كنت مقيمًا، ستتمكن من المشاركة في سحب EuroMillions Superdraw وبالطبع، هذا يشمل لبنان. تستطيع أن تشارك في سحب اليانصيب مع تذاكر EuroMillions الرسمية التي يشتريها Thelotter بالنيابة عنك، من خلال زيارتك موقع Thelotter من جهاز الكومبيوتر أو هاتفك الذكي. الأمر بهذه البساطة!

اللعب عبر الإنترنت عملية بسيطة وآمنة ومضمونة

يمكنك شراء تذاكر EuroMillions الرسمية عبر الإنترنت، إضافةً إلى تذاكر تابعة لعدد كبير من ألعاب اليانصيب العالمية، من خلال Thelotter. إليك ما يتوجب فعله للمشاركة في EuroMillions Superdraw:

1- اختر أرقامك

2- اضغط على زر "Play"

3- أتمم عملية الدفع

وبهذا، تكون قد حصلت على تذكرتك!

ماذا قد تفعل إذا كسبت مبلغ 230 مليار ليرة لبنانية في حياتك؟ فكر بالأمر، لكن على عجل، لأن السحب قريب. اشتر تذاكرك الآن منThelotter عبر الإنترنت، لتتمكن من المشاركة في أحد أضخم سحوبات العالم، الـEuroMillions Superdraw، يوم الجمعة هذا!