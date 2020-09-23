توقيف سارق سيارة على حاجز ضهر البيدر...

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"فجر تاريخ 22-9-2020، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليم إ. م (مواليد عام 1999، سوري) حسب أقواله، كونه لا يملك أوراقا ثبوتية على متن سيارة نوع كيا "سيراتو" تبين أنها مسروقة، وذلك بعد محاولته الفرار مجتازا الحاجز.



نتيجة المتابعة من قبل مخفر ضهر البيدر، تبين انه اقدم بالاشتراك مع آخرين العمل جار لتوقيفهم على سرقة السيارة بالتاريخ المذكور من منطقة جونية، وباستماعه افاد انه كان سيعمد الى تسليمها لشخص ملقب ب"البعبع" في محلة شتورا، لقاء مبلغ مالي وقدره 3 ملايين ل.ل.



وأعيدت السيارة الى المالك، وأودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.