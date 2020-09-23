بالتفاصيل .. تطورات حكومية واعدة وايجابيّة!

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مصادر عين التينة كشفت ان بري متفائل في ما خص الملف الحكومي ووزارة المالية كانت أمّ العقد.



في السياق، اكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن موقف برّي بشأن الحكومة ان التشاؤم لم يعد سيّد الموقف حكومياً وهناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها ولكن علينا الانتظار قليلاً.



في المقابل، قالت معلومات الـOTV ان لا زيارة للحاج حسين خليل الى قصر بعبدا ولا تعليق رسمي حتى الساعة من الثنائي الشيعي على طرح الحريري.



في الاطار عينه، أوضحت اوساط الثنائي الشيعي لـ"المركزية" اننا "نسعى لانضاج الامور بسرية تامة ونأمل خيرا.."لما تظبط منحكي".



اما أوساط بعبدا فلفتت عبر لـ"المركزية" ان لا موعد لأديب ولا لحسين خليل في القصر حتى الساعة ولا رد فعل دولياً سوى الفرنسي على بيان الحريري.



النائب سمير الجسر أكد للـOTV ان الاجواء الحكومية ستتوضح خلال ٤٨ ساعة والرئيس بري ليس متشائما مشيرا الى ان الخلاف هو في الشكل بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين اما في المضمون فلا خلاف.