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درغام: نرحب بأي مبادرة لتسهيل ولادة الحكومة

23
SEPTEMBER
2020
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أكد عضو تكتل " لبنان القوي"، النائب أسعد درغام "أن رئيس الجمهورية وصف الواقع كما هو وقرع جذر الانذار، لأن الواقع المأزوم على مختلف المستويات سيؤدي بالجميع الى الهاوية". لافتا الى "أن الرئيس شريك فعلي في عملية تشكيل الحكومة وهو أطلق مبادرة لإزالة العراقيل أمام ولادة الحكومة، مع التأكيد أنه لا يحق لأي طائفة إحتقار أي وزارة".
 
وفي ما يتعلق بمبادرة الرئيس الحريري لفت درغام الى "أننا كتكتل مع أي مبادرة من شأنها حلحلة العقد لأن تصلُّب المواقف والشروط والشروط المضادة من شأنه أن يُفشل المبادرة الفرنسية ويدخل البلاد في أزمة مفتوحة، في وقت هي في أشد الحاجة إلى حكومة إصلاحية تعالج الملفات الأساسية، وإلا فستذهب البلاد فعلاً إلى المجهول، مؤكدا أننا كتكتل من أكثر المسهلين لولادة الحكومة عبر الاعلان عن تقديم كل التسهيلات وصولا لعدم المشاركة".
وختم درغام: "ان الأزمة القائمة هي أزمة نظام وأزمة حكم بحاجة الى معالجة بعد تأليف الحكومة عبر الحوار بين الجميع".    
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