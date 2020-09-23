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أكدت مصادر الثنائي الشيعي ان “تحديد طرح الرئيس سعد الحريري بتسلم الشيعة المالية لمرة واحدة أمر غير مقبول، والشرط الاساسي كان ان يسمي الثنائي وزراءه وتحديداً وزير المالية وهذا الامر لم يتغير”.



وقالت مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجديد”: فكرة تسليم لائحة 10 أسماء من الطائفة الشيعية لتسلم وزارة المالية على ان يختار الرئيس المكلف مصطفى اديب اسماً هي الاكثر تقدماً وقد تكون المخرج الاسرع.



وتابعت “ما تقدم به الحريري خطوة باتجاه الايجابية لكنها ليست حلا، ويتم تصوير المالية على انها العقدة لكن نخشى ان تكون الشماعة لا أكثر”.