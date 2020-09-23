متى يشهد لبنان تساقطاً للأمطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة صباحا في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، يبدأ بالتقلب التدريجي اعتبارا من ليل الأربعاء.

- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة صباحا في شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع اجواء خريفية وانخفاض بسيط في درجات الحرارة. تنشط الرياح احيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة بدءا من فترة الظهيرة وتكون مصحوبة ببرق ورعد أحيانا خاصة في المناطق الداخلية الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:26 ساعة غروب الشمس: 18:34