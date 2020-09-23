الرئيس عون يلقي مساء اليوم كلمة لبنان في الأمم المتحدة

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يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم بتوقيت بيروت كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي بدأت دورتها العادية امس. ومن المتوقع ان تكون الكلمة الرئاسية قرابة الثامنة مساء بتوقيت بيروت عبر تقنية " الفيديو" نظرا للإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتفادي وباء " كورونا".

وكانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدأت اجتماعاتها في الدورة الـــ 75 في نيويورك بكلمات لعدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية، وتستكمل كلمات رؤساء الدول اليوم في جلستين قبل الظهر وبعده، بتوقيت نيويورك (بعد الظهر ومساء بتوقيت بيروت).