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توتال في لبنان تتبرّع بالمازوت لمستشفيات بيروت دعماً لها بعد الإنفجار

23
SEPTEMBER
2020
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في أعقاب الإنفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت وقلب العاصمة، سارعت توتال في لبنان للتضامن مع المدينة الجريحة، محاولةً التخفيف من وجع الناس ودعم المؤسسات التي تضرّرت بشكل لا مثيل له، وأهمّها المؤسسات الاستشفائيّة والطبيّة التي تؤدّي دوراً أساسيّاً خلال فاجعة كهذه. ولهذا السبب، عمدت توتال في لبنان إلى التبرّع بالمازوت، ما يوازي 750000 لتر، إلى أربعة مستشفيات في بيروت وهي مستشفى أوتيل ديو دو فرانس ومستشفى القديس جاورجيوس ومستشفى القديس يوسف ومستشفى رفيق الحريري الجامعي.


وجاء هذا التبرّع من توتال في لبنان ليكمل دورها في تحمّل المسؤوليّة الاجتماعيّة وليترجم انعكاس المعايير الإنسانيّة التي تؤمن بها في عملها وممارساتها، وإحساساً منها بأهميّة الوقوف إلى جانب المستشفيات وطواقمها الطبيّة وفرق الإغاثة لما قامت وتقوم به من عمل إستثنائي خلال هذه الظروف الصعبة للغاية. فقد عانت نتيجة الانفجار الصادم الكثير من الأضرار الماديّة ناهيك عن خسارة أفراد من موظفينها والعاملين فيها. ورغم الخسائر الفادحة، لم يتوقّف بعضها عن متابعة العمل وفق الامكانات والقدرات المتوفّرة.


رأت توتال في لبنان أنّ الأولويّة هي للمستشفيات لتشاركها المسؤوليّة وتخفف عنها عبء الواجبات المطلوبة منها ولتزرع الأمل في نفوس أتعبتها المحنة وأرهقتها الأزمات المتتابعة في لبنان، منها الماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ليأتي هذا الانفجار في مرفأ بيروت كتتويج لفترة أقلّ ما يقال عنها أنّها أتعبت الجميع.


ولذلك، تشكّل مبادرة توتال في لبنان دعماً لوجستيّاً ضروريّاً وأساسيّاً لعمل المستشفيات وخطوة داعمة للغاية وخاصّةً مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وإزدياد أعداد المصابين يوميّاً.

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