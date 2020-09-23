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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 أيلول 2020

23
SEPTEMBER
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع معني بالملف الحكومي إن مصير الرئيس المكلف مصطفى أديب لا يبدو شبيها بالرئيس حسان دياب بل بكل من المرشحين لرئاسة الحكومة بعد انتفاضة 17 تشرين، بهيج طبارة ومحمد الصفدي وسمير الخطيب سواء طالت المشاورات قبل الاعتذار أم قصُرت وإن مشروع الرئيس سعد الحريري لا يزال فتح الطريق لعودته للسراي بتغطية دولية وإقليمية.

 

كواليس

اعتبر دبلوماسي أوروبي أنه خلافاً للحديث عن أن المواجهة الأميركية الإيرانية تتصدر المشهد الدولي وسترسم مصير سواها من المواجهات، فإن التجاذب الأميركي الأوروبي والصراع الفرنسي التركي سيرسمان مصير المواجهة الأميركية الإيرانية والمواجهة الأميركية مع روسيا والصين من ورائها وأن سورية هي بيضة القبان وليس لبنان.

 

 

 


اللواء: أسرار


غمز
تردّد أن لقاء عقد، قبل أيام، تطرق إلى مخرج «لعقدة المالية»، اقتضى 72 ساعة لإظهاره، بعد ظهور تباينات تجاهه!


لغز
يُؤكّد مرجع أمني، أن تفجير «عين قانا» قطع الشك باليقين عن أن جهة معادية وراء كل التفجيرات بدءاً من انفجار مرفأ بيروت!

 

 



نداء الوطن: خفايا

طرحت أوساط "ممانعة" في مجلس خاص تساؤلات عن سبب عدم إبداء رئيس "المردة" سليمان فرنجية أي موقف حيال حقيبة المالية، كاشفةً أنّه تلقى "نصيحة" بوجوب عدم التردد في تظهير دعمه لمطلب الثنائي الشيعي.

 

تجزم مصادر متابعة أنّ باريس لا تزال تصرّ على ألّا تؤول حقيبة الطاقة إلى "التيار الوطني الحر" بمعزل عن إشكالية حقيبة المالية.

 

يؤكد خبراء معنيون بعملية مسح أضرار مرفأ بيروت أن إعادة بناء مبنى الإهراءات تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.

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