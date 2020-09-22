بلدية مشغرة: الوضع ينذر بالخطر

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كشفت بلدية مشغرة في بيان، أن "الوضع... ينذر بالخطر، وعلى كل شخص أن يتحمل المسؤولية ليحافظ على نفسه وأهله وجيرانه".



وأعلن البيان: "بكل اسف أن نتائج فحوص ال pcr اتت إيجابية" لخمسة أشخاص في البلدة، و"سيخضع هؤلاء للحجر الصحي الالزامي".



ويطلب من كل من خالطهم في شكل مباشر إلتزام الحجر الصحي المنزلي فورا، و"التنسيق الكامل مع البلدية على الأرقام: 81 - 088204 / 71 - 229174 / 08 - 650400، ليتم إجراء فحوصات pcr في مستشفى مشغرة الحكومي، مع التأكيد أن الحجر لمدة 14 يوما هو إجراء ضروري حتى ولو اتت النتائج سلبية".