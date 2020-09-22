حالة وفاة جديدة في مستشفى الحريري... وهذا جديد التقرير اليومي لحالات كورونا!

A + A -

اصدر مستشفى الحريري التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 وجاء فيه:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 559 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 78.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 430 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24.

- حالات وفاة: 1.