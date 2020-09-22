هل من ازمة بنزين تلوح في الاجواء؟

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أعلن ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، في حديث ل"الوكالة الوطنية للاعلام" أن "مشكلة مادة البنزين وشحها في المحطات سببهما عدم تأمين مصرف لبنان الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات ولمنشآت النفط في الزهراني وطرابلس"، وقال: "بالنسبة إلينا كموزعين للمحروقات، كما نستلم نسلم".



أضاف: "لا أزمة في مادة البنزين، بل هناك شح وتقنين، فهي متوافرة في محطات، وفي أخرى لا. لقد تم التواصل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ومصرف لبنان، وطالبنا بالإسراع في تأمين الاعتمادات، لكي لا نقع في أزمة بالمستقبل لأن المواطن قلق في هذا الموضوع، وأتمنى أن تحل المشكلة".



وتوقع أن " ترتاح السوق الأسبوع المقبل".