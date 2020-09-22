٢٢ حالة كورونا في هذه البلدة... وقرار بعزل بعض الاحياء فيها

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اعلنت " لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون"، في بيان انها بادرت فوراكتشاف عدد من الاصابات بفيروس كورونا في البلدة إلى احتواء هذه الأزمة عبر المسح الميداني للمخالطين والمباشرة بحملات فحص مجانية لأبناء البلدة".



واعلن اللجنة عن وجود 22 حالة مثبتة مخبريا خلال الأيام القليلة الماضية. وقد أجري خلال ال 24 ساعة الماضية فحوصات ل 80 شخصًا، معظم نتائجها لم تصدر بعد. كما ستجرى غدا فحوصات جديدة لأشخاص مخالطين.



بناء على ذلك، صدر قرار عن محافظ جبل لبنان ، تنفذه قوى الأمن الداخلي و بلدية

عرمون، يقضي بعزل بعض الأحياء في البلدة و اقفالها اقفالا تاما لمدة أسبوع.



و أخيرا ، تؤكد اللجنة على انها تقوم بالاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر طبابة القضاء و قائمقامية قضاء عاليه".