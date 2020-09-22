ارتفاع خطير بأعداد شكاوى جرائم الابتزاز الجنسي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الإحصاءات أظهرت ارتفاعاً كبيراً وخطيراً خلال الشّهر المنصرم من العام الحالي، في عدد شكاوى الابتزاز الجنسي الواردة –حصراً- عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، وعبر خدمة "بلّغ" على موقعها الإلكتروني.



وكشفت المديرية في بيان أن عدد الشكاوى بلغ 47 خلال شهر تموز، و96 شكوى خلال شهر آب، مسجّلةً بذلك زيادةً بنسبة 104.25%.



وأشار بيان المديرية الى أن قد عدد الموقوفين في هذه الجرائم بَلَغَ من مطلع العام الحالي وحتّى تاريخه 133 موقوفاً.



بناءً عليه، ذكّرت المديرية العامة بطلبها المتكرر من المواطنين، بعدم أخذ صورٍ فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق تحت أي ظرفٍ من الظروف، أو قبول دعوة أشخاص أو حساباتٍ مجهولة، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قِبَل الآخرين.



كما طلبت عدم الخضوع لطلبات المبتزّين، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات عبر صفحتها على تطبيق "فيسبوك" (lebsif)، أو من خلال خدمة (بلّغ) على موقعها الإلكتروني (http://isf.gov.lb/en/report) أو تقديم شكوى لدى النّيابة العامة الاستئنافيّة المختصّة. أو لتقديم المساعدة، الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 293293/01