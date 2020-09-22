سمير خرج ولم يعُد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

سمير غازي العيداوي (مواليد عام 1988، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 5-9-2020 منزل ذويه الكائن في بلدة حوش النبي البقاعية إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد حتى تاريخه، وهو يعاني من اضطرابات عقلية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة طليا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 345199/08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.