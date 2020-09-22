حوار لهيئة كولكو كندا في التيار مع نائبة رئيس التيار ، مي خريش

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‎ضمن اللقاءات التي دأب التيار بإقامتها في مختلف بلدان الانتشار و بدعوة من لجنة شؤون المرأة كولكو كندا، أطَلَّتْ علينا عبر تطبيق زوم، المحامية مي خريش نائبة رئيس حزب التيار الوطني الحر للشؤون السياسية و السيدة مارتين نجم كتيلي نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية .

‎ابتدأ اللقاء بكلمة من مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج التي رحبت بالضيوف و بجميع منسقي الهيئات و اللجان في المقاطعات السبع الكندية و في كافة قطاعات الانتشار ، ثم تحدثت عن نشأة لجنة شؤون المرأة في كندا منذ عام ٢٠١٦ للحين و الذي يتضمن ١٨٨ امرأة.

‎بعدها ألقى منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور كلمة ترحيب بالضيفتين منوهاً بأهمية دور المرأة بالمجتمع بشكل عام والاحزاب بشكل خاص مستشهدا" بالمثل القائل: " ان المرأة التي تهز المهد بيمينها، تستطيع أن تهز العالم بيسارها" ، ثم

‎تحدّث نائب منسق عام كولكو كندا المهندس جهاد داوود عن اهمية دور الضيفتين في صلب التيار و في الحياة السياسية..

‎ استهلت المحامية مي خريش كلمتها بتفنيد كلمة تيار التي تحمل في طياتها قصة نضال و تمرد اطلقه قائد الجيش و رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك الجنرال ميشال عون ضد

‎الظلم و الاحتلال الخارجي من اجل حرية لبنان و سيادته على كامل اراضيه و استقلال الدوائر و مؤسسات الدولة.

‎ كما شرحت المحامية خريش ما يحصل على الساحة السياسية منذ بدء ما سُمِّيَ بالثورة حتى يومنا هذا، مشددة على ان هذه الهجمة الممنهجة على التيار سببها الاساسي انه يتميز عن غيره من الافرقاء بكونه حزب لديه مشروع وطني بخلاف الاحزاب الباقية المتمسكة بمناصبها و بدون اي مشروع هادف تقدمه لمواطنيها. و ختمت المحامية مي خريش كلمتها بالتحدث عن انجاز مهم للتيار ألا و هو مشروع اطلاق الدولة المدنية الذي سيتُمْ في شهر تشرين الثاني حيث ان الوقت اصبح مناسباً للانتقال الى نظام عصري متطور بعيداً عن النظام الطائفي الذي اوصلنا الى شفير الهاوية.

‎من جهتها، استهلت السيدة مارتين نجم كتيلي حديثها بشكر جميع منتسبي التيار في كافة قطاعات الانتشار من اجل الجهود الجبارة التي يبذلونها في بلدان الاغتراب من اجل وطنهم الام.

‎ثم بادرت الى عرض تقديمي تطرقت فيه الى هيكلية التيار التنظيمية و تشعباتها، الى ارقام الانتشار في الانتخابات النيابية لسنة ٢٠١٨ و وقع المشاركة على النتائج، الى واقع المرأة في تبوء المراكز في التيار و ادارة اللجان و الى خطة مواجهة الازمة التي قدمها التيار الوطني الحر للرئيس الفرنسي ماكرون.

‎ و عرضت السيدة كتيلي الاحصاءات ، الارقام و النسب المئوية التي اظهرت الاعداد الحقيقية لكل ما يُثار من اشاعات على مستوى الانتساب او الانسحاب من التيار ، و هكذا تمت الاجابة بوضوح و بواسطة الادلة عن تساؤلات و اشاعات طالت الحزب منذ بدء الثورة و لغاية الآن.

‎فبالرغم من استغلال الازمة لمهاجمة التيار، فقد زادت اعداد المنتسبين و هذا ما يثبت مصداقية الرؤية التحررية للتيار.

‎كما شرحت السيدة كتيلي عن انشاء خلية ازمات لمعالجة الاوضاع الراهنة منذ اندلاع الثورة في ١٧ تشرين و وضع خطط عمل لمواجهة هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

‎اخيرا" ، تحدثت الإستاذة جومانا سليلاتي منسّقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة في لبنان عن دور المرأة محليا" و عن النشاطات التي نفذها التيار ضمن نطاق اللجنة المركزية لشؤون المرأة.

‎اختتمت السيدة عارج اللقاء بتوجيه شكر لجميع الحضور مع التمني بلقاءات اخرى مثمرة.

لجنة الاعلام و التواصل الاجتماعي كندا- قطاع الانتشار