وفد من تكتل لبنان القوي وضع البطريرك العبسي بأجواء ملف تأليف الحكومة

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استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النواب : ادي معلوف سليم خوري نقولا الصحناوي ، والوزيرين السابقين غسان عطالله وفادي جريصاتي وتداول معهم في القضايا الوطنية الملحة ، وقال النائب ادي معلوف بعد اللقاء :

اتينا كنواب ووزراء سابقين من التكتل لزيارة صاحب الغبطة في هذا الوضع الحساس ووضعناه في الاجواء الضبابية التي تمر بها البلاد . وبطبيعة الحال تكلمنا عن اعادة اعمار بيروت وكيفية التعاطي مع الموضوع مع تسجيل بعض الملاحظات التي يعاني منها الاهالي .

اضاف : توقفنا مطولا امام الوضع الحكومي المعقد والعقبات التي تحول دون التشكيل بوقت سريع واعربنا اماه عن اسفنا لطريقة التشكيل التي يتمسك بها البعض كذلك تمسك فريق معروف بوزارة المالية . وطرحنا امامه الحلول التي يقترحها فخامة الرئيس ميشال عون والتكتل .

كذلك الامر عرضنا مع غبطته للتشنجات التي تحصل في الشارع المسيحي . واكدنا له على عدم رغبتنا في حصول مثل هذه الامور . فصحيح اننا لن نسكت بعد اليوم على اي تعد نتعرض له كتيار وطني حر ولكننا مع الهدوء المطلق في الشارع المسيحي . فحق الاختلاف السياسي مشروع ومسموح والتعبير عن الرأي امر مسلم به لكن بتهذيب . وكما نتمنى على مناصيرينا التعاطي بايجابية مطلقة مع الغير نتمنى ايضا على مناصري غيرنا ان يتعاطوا معنا بنفس الاسلوب السلمي والحضاري .

وكان البطريرك العبسي قد زار الرهبانية الباسيلية الشويرية في مقرها العام في دير مار يوحنا الصابغ – الخنشارة والتقي الرهبان مثنيا على جهودهم في خدمة الرعايا والمجتمع وتقدم بالتهاني للرئيس العام الجديد الارشمندريت برنارد توما ومجلس الرهبنة وتمنى لهم التوفيق والنجاح .