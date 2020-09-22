مليار ليرة من OMT لدعم 1000 عيلة

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"كلنا حدّك يا بيروت" مبادرة أطلقتهاOMT بالتعاون مع كاريتاس لبنان.

بالمرحلة الأولى، تبرّعتOMT بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية نقدًا لدعم 500 عيلة بقيمة مليون ليرة لكلّ عيلة من العيل الأكثر حاجة ويلّي تضرّرت من انفجار بيروت.

بحسب المسح الميداني لكاريتاس، زار فريق عمل مشترك بين كاريتاس وOMT العيل، سمع وجعن وقدّملن الدعم.

وكمرحلة تانية، كلّ ما تحوّل داخل لبنان مع OMT Intra، رح تتبرّعOMT بـ 5000 ليرة لبنانية عن كلّ حوالة.

حملتنا مكمّلة معكن لنوصل للمليار ليرة وندعم سَوا 1000 عيلة، #كلنا_حدّك_يا_بيروت.