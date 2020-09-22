عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020

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نداء الوطن: هكذا "تأرجح" سقف الموقف الرئاسي والخطوة التالية "توقيع التشكيلة"
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جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد
البناء: عون يقترح لا طائفيّة «الحقائب السياديّة» ويوزّع المسؤوليّات بالتساوي بين الأطراف / جنبلاط يفشل بالوساطة حريرياً… والثنائيّ يدعو لتطبيق حرفيّ للمادة 95 من الدستور
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