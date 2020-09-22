عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020

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الأخبار: حزب المصرف يكذب: الدولة لم تقترض دولارات المودعين!

فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ

لِمَ يُصرّ الحريري على تصوير الرئيس المكلف دمية؟



الديار: عون «ينأى» بالرئاسة عن «الثنائي» ولا يقدم حلولا : ذاهبون الى «جهنم»

باريس مقتنعة بتورط اميركا بالتعطيل والحريري لايميه : «شفنا اللي ماتوا»

الخلافات تطيح بالاقفال العام.. تخبط حكومي في مواجهة «غزوة» كورونا

نداء الوطن: هكذا "تأرجح" سقف الموقف الرئاسي والخطوة التالية "توقيع التشكيلة"

عون يَحشر "حزب الله": أللّهم نفسي!



اللواء: سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف

جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد

البناء: عون يقترح لا طائفيّة «الحقائب السياديّة» ويوزّع المسؤوليّات بالتساوي بين الأطراف / جنبلاط يفشل بالوساطة حريرياً… والثنائيّ يدعو لتطبيق حرفيّ للمادة 95 من الدستور

أديب يضع الاعتذار والاعتكاف جانباً ويدعو للتعاون لحكومة تلاقي المبادرة الفرنسيّة





النهار: عون يتمايز... هل بدأ سقوط "مار مخايل"؟

الجمهورية: الحريري و "الثنائي": لا تراجع

the daily star: Lebanon on cusp of 30,000 COVID-19 cases

l'orient le jour: Aoun renvoie dos à dos Adib et le tandem chiite