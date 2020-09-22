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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 22 أيلول 2020

22
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
علّق مرجع نيابي على مقترح مرجع رئاسي حول إلغاء حصر التوزيع الطائفيّ للحقائب السيادية بالطوائف الكبرى، بالقول كان الأفضل ربما لو دعا الى استثناء الطائفتين الممثلتين رئاسياً في الحكومة من هذه الحقائب.

 

كواليس

قال متابعون للمعركة الانتخابية الرئاسية في أميركا إن الاستقطاب الذي يفرض نفسه في الشارع الأميركي يقوم على انقسام صار فيه الرئيس دونالد ترامب ممثلاً للبيض والمرشح جو بايدن ممثلاً للأفارقة. والولايات تنقسم على هذا الأساس، ما يرجّح مكانة ترامب الانتخابية ويعزز فرص الفوضى في آن واحد.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أن الفرنسيين يضغطون باتجاه صيغة تطبيقية جديدة لمبادرتهم في سبيل إيجاد مخرج لمسألة المداورة بالحقائب.

وزيرة في الحكومة المستقيلة كانت محسوبة على الرئيس حسان دياب لا توفره من انتقاداتها اللاذعة وتحمّله شخصياً مسؤولية فشل الحكومة.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
اتسعت «هوة التمايز» بين طرفي «تفاهم مزمن» على خلفية حماية المصالح المباشرة المرتبطة بالانتماء للغرب، لأحدهما!


غمز
نقل وفد حزبي لمسؤول حليف «أجواء انطباعية» بعد زيارة عاصمة كبرى معنية بلبنان.


لغز
يتداول ماليون بتحويلات مليونية بالدولار، ما تزال تحصل في عدد من المصارف والمؤسسات إلى الخارج!

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