داليا داغر في مقدمة "ضروري نحكي": من لا يعرفون التيار الوطني الحر لا علاقة لهم بحلقتِنا الليلة

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استهلّت الإعلامية داليا داغر برنامجها "ضروري نحكي" هذه الليلة لمقدمة جاء فيها:

"مَنْ لا يعرفونَ التيارَ الوطني الحر لا يعرفونَ كيفَ خرجَ العونيّونَ منْ سوقِ الغرب منتصرين، لا يعرفونَ كيفَ يمكنُ انتشالُ الشعبِ من مستنقعِ المليشياتِ لرسمِ مشهدِ بيتِ الشعب بعد خمسةَ عشرَ عامًا من استباحةِ كلِّ المُحرَّمات، لا يعرفونَ معنَى «أصغر من أنْ يقسَّمَ وأكبر من أنْ يُبلَع»، لا يعرفونَ كيفيَّةَ تجاوُزِ يومٍ كيومِ 13 تشرين.

منْ لا يعرفونَ التيارَ الوطني الحُر كُثُرٌ، البعضُ منهُم قريبٌ والبعضُ بعيدٌ؛ يعتقدونَهُ حزْبًا كباقي الاحزابِ فيفترضونَ أنَّ ما يَسْري علَيها إنَّما ينطبقُ على التيَّارِ أيضًا.

منْ لا يعرفونَ التيارَ الوطني الحر كانوا يعتقدونَ عام 2005 - نذكرُكُم - أنَّ حجمَ كُتلتِه لن يتخطَّى أربعة أو خمسة نواب. تمامًا كما كانوا يعتقدون أنَّه سينتهي بعد تفاهُمِ 6 شباط. ولمْ ينقطعوا عنِ الاعتقادِ يومًا أنَّ حقَّ العماد عون بالرئاسةِ وَهْمٌ كبير.

منْ لا يعرفونَ التيارَ الوطني الحر لا علاقةَ لهم بحلقتِنا الليلة، ففي السياسةِ لا شيءَ أفضلُ مِنْ خصْمٍ يُسيءُ تقديرَ خَصْمِه.. حلقتُنا الليلة مع التيارِ وللتيار؛ نستطْلِعُ فيها أحوالَ مَنْ يواجهونَ بكلِّ جرأةٍ وشجاعةٍ أَعْتى عاصفةِ أكاذيبَ ونفاقٍ وتلفيقٍ مِمَّنْ يريدونَ رفعَ كلِّ المسؤولياتِ عنهُمْ وتحميلِها لذاك الرجلِ الكبيرِ الذي يحاولُ وحدَه اليومَ، كما عام 1989 إنقاذَ ما تبقَّى مِنْ وطن.

وحدَه؟!!؟ لا. هُم كانوا دائِمًا يعتقدونَهُ لوحدِهِ، لكن في كلِّ استحقاقٍ؛ ثَبُتَ وبالأرقامِ أنَّهُ ليس وحيدًا ابدًا، إنما شعبُهُ إلى جانبِهِ دَوْمًا.

أوَّلُ مِنْ أمْس كان ثمَّةَ أكاذيبَ ونفاقٍ وتلفيقٍ، وقدِ انتصرَ لهُ شعبُه رغمَ كلِّ شيء.

أمسُ كانَ ثمةَ أكاذيبَ ونفاقٍ وتلفيقٍ، وقدِ انتصرَ له شعبُه رغم كلِّ شيء.

اليومَ وغدًا ثمةَ أكاذيبَ ونفاقٍ وتلفيقٍ، وسينتصرُ له شعبُه رغمَ كلِّ شيء.

وأخيرًا، انطلاقًا من مدرسة الرئيس العماد ميشال عون يبقى رئيسُ البلادِ ضمانتَنا والحفاظُ على الدستورِ هدفَنا، وهذا ما تلخّصَ في كلمةِ رئيسِ الجمهوريةِ اليومَ عبر قولِه: فلنسعى سويًا إلى إنجاحِ كلِ المبادراتِ علّنا نصلُ إلى برِّ الأمانِ رغمَ كلِ الصعوبات. ومن هنا، على الجميعِ احترامُ المعاييرِ والدستور وقيام حكومةٍ اصلاحيةٍ فاعلة ومنتجة .

ضيوف حلقتنا الليلة النائب ادي معلوف

الوزير السابق غسان عطالله

نائب رئيس التيار لشؤون الشباب منصور فاضل

منسق قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ايلي ابي رعد

امينة سر التيار في اميركا مارلين السبع

والناشطه سينتيا يمين

ويتخلل الحلقة مداخلة لرئيس جمعية CMLفي لبنان السيد جورج سيدة بمناسبة اليوم العالمي للوكيميا المزمنة."