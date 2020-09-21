هل ضاعت البوصلة واصبحت تشير الى جهنّم؟! (د. سيلا فلفلي)

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انه عصر وسائل التواصل الاجتماعي. اللبناني هجر القراءة وانقرضت صحفه ومجلاته التاريخية، وانكفأ بعض مفكريه وكتابه واصبح يعيش على ال notifications.

ايٌ كان يكتب اي شيء ويوزعه- forward- على مجموعات الواتس اب. هل عليك ان تصرف طاقة ووقتا للتحقق من صحته ؟ يصلك نفس الخبر من عشرات المجموعات. لا وقت للتحقق- خلص، اكيد صحيح.

الخطاب السياسي انحدر او لم يعد موجودا. النقاش العام اشبه ببرج بابل او جولة هلوسة عامة. تويتات التهويل بعظائم الامور ترفع منسوب الادرينالين الوطني.

صار الخوف هو الحالة الطبيعية فلم يعد للخوف معنى.

في بلد يمر بأسوء ازمة اقتصادية بتاريخه وبغض النظر عن الاسباب، نشأت ثورة. انتظرناها، ولاقيناها فها هي شبه ثورة: هيلا هيلا هو....هلوسة جديدة؟

كنّا نقول انه في لبنان لم نر ثورات غير ما فعله طانيوس شاهين. وتأملنا خيرا في انتفاضة كان يجب ان تكون ضد الفاسدين وطالبنا بتصويب البوصلة حرقة على الصادقين ولكن عبثاً... تبخرت الفرصة لمساعدة الأوادم، اولئك الذي يعرف القاصي والداني انهم لم ينهبوا.

لا بوصلة، والوجهة الوحيدة سقوط عامودي مريع.

دب العمى وانتشرت الضغينة. يا صديقي لقد كشف الرجل حسابه علانية، على شاشة التلفاز. فالج ما تعالج.

اصبحت السياسة بين الاقارب والاصحاب على وسائل التواصل تمريكا وتنقيرا وتنميرا.

نمارس حرفة التمريك بمهارة فنحن ارباب مين مرّك!

يأتيك زيدٌ نابشاً تسجيلاً قديماً لينمر فيه على عمر. تسأله ان يعدد انجازاً واحداً لحزبه.....يختفي.

تسأله هل لديك اقتراح؟ يقول انه مع فلان وضد فلان. فنحن ملوك الاصطفاف ورص الصفوف.

ثم يعود ليقول لك، يا اخي المشكل هو السلاح خارج اطار الدولة متناسيا ان حزبه صوت على البيانات الوزارية كافة مشرعاً المقاومة ومعها شرّع عشرات الدويلات داخل الدولة...

وكما في الكوميديا السوداء، تفتح الشاشات للوجوه الاستفزازية وكبير الاعلاميين في البلد هو رمز السفاهة والاستزلام والفساد. الشاشات العظيمة نالت البركات واغداق الرشوات. شكرا ويكيليكس.

ثم يطل رئيس حزب فلان ويذكر في مؤتمره اسم رئيس حزب آخر عشرات المرات، لتظن ان في الامر مصير الشعب حتى تكتشف انه فقط يغتاظ غضبًا من ملاحقة القضاء احد المحسوبين عليه.

يفجر نائبٌ في القضاة وقصر العدل ليحتمي بعدها بعباءة من يتقاسم معه الجبن.

يطير التشريح الجنائي ويحط تبعاً لاسم الشركة المكلفة. يُسعى للتفريغ من مضمونه. لا ثورة تحاسب على اهم ما يمكن ان يعيد مال الشعب، فالإعلامية مشغولة بشكوى رئيسها لرئيس فرنسا.

وتقولون لماذا ترفض السيدة فيروز استضافة الاعلام!

تعالوا نتحاور في القصر الرئاسي. كلا.

نفضل الطائف او الدوحة او باريس او لوزان.

تُشحَذُ الهمم - يا شباب، هجوم. سنزيلهم من الوجود. احسنتم. عودوا قبل ال ٢٠٠٥ وتفرجوا على المشهد السياسي دونهم. ومبروك عليكم.

لكن ذلك لم يحصل.

"وعدوني ولم يفوا": حدد المسؤوليات وسقفها في النظام الديموقراطي، لا تمنحن ثقتك مجددًا اذا اقتنعت لكن احترم الكرامات.

ومن كان يفترض ان يكون علماني الهوى صاحب اختصاص ومشروع يأتيك بهمروجة كأننا في جمهورية افلاطون. ينسى حجمه ويشرع في استلام الحكم في مرحلة انتقالية ولم يعد ينقصه الا ان ينشر المراسيم الجوالة- نظرياً. ضيع البوصلة ولم يعد يرى الا بيّ الاوادم في منظاره.

اما ان نناقش طرحا جديا رسميا لاحلال الدولة المدنية وجعل المواطنة اساس للعيش الكريم وكيفية الانتقال من نظام مات او تطوير بالحد الادنى: امر غير مستساغ. ليس في الموضوع حرتقة، اذاً ليس شيقًا. هذا موضوع يترتب عليه عمل ونحن عنّا تمريك "لفوق راسنا".

العمل موضوع يخرج الانسان من منطقة الراحة. تهلوس ثقافة الحكي فتطيح ثقافة العمل والانتاج.

بدل ان نقرأ ونسمع الحكماء او اصحاب المشاريع وبدل ان نقترح ونقارع الفكرة ونعرض الاستراتيجيات وخطط العمل - اصبحت السياسة من يسجل نقطة على من. وكلها نقط وحروف لا نكهة ولا لون لها.

اود لو اعرف لماذا يميل العقل البشري الى تصديق نظرية المؤامرة بدل تحليل ما يملك من معلومات حسية امامه. هل هذا نوع من الهروب من المسؤولية للقبوع في الانكار ورفض كل شيء لتبرير الكسل وعدم العمل.

اما في السياسة، هناك موضوع اساس: ان من يحور ويدور ليصوّر ان اصل العلة يكمن ان طرفاً غطى المقاومة، ولم تردّ له الاخيرة الحساب، وان لبنان المنبطح مللاً امام اسياد عدة افضل من لبنان السيد - لن يتأخر اكثر من يومين ليتحالف او يرتمي باحضان المقاومة اذا ما فك هذا الطرف ارتباطه معها. والتبريرات جاهزة وسنة ٢٠٠٥ اتحفونا ببعضها.

او اذا ما اتفقت دولة عظمى مع دولة اقليمية. اتحفونا ايضاً من ١٩٩٠ حتى ال ٢٠٠٥.

وهؤلاء تجار يقيسون دائما بمنظار "يا اخي شو استفتدوا منهم !". اهلا مواطنة وسلام على المصلحة العليا.

فجأة اختفى الحديث عن الفجوة وعن المليارات واملاك الدولة وسعر الدولار. وطل"الحاكم" بأمره يلعب على وجع الناس، وحط التخويف بالويل والثبور وبرفع الدعم وبالايام القاتمة واصبح الحديث لون الحقيبة وطعمها ومعتقداتها. انفقد المنطق.

سياسة "قوم لاقعد محلك" لا تبني بلداً.

آن الأوان للبناني ان يقرّ ان لكلٍّ اختصاصه- لا يجوز انك لا تسمع عبارة "لا اعرف" - في حملات المهاترة والجنون الاعلامية. كلنا خبراء في كل شيئ.

على القاضي ان يكون اجرأ من السياسي وعلى الاعلامي ان يكون حراً واميناً. على النخبة او ما تبقى منها، ان تقود الآخرين للارتقاء بالنقاش الى ما يغني ويفيد بدل التناطح نحو السفاهة.

على النخبة ايجاد البوصلة وان تتجرأ لتفصل بين الحق والباطل.

وهذا معنى القيادة...لا تبنى الاوطان بخطاب "ما يطلبه المشاهدون".

يمكن حصر الموضوع ببضعة نقاط اولها الدولة المدنية وثانيها وثالثها ورابعها وآخرها كيف نتحول الى افراد احرار مسؤولين يبنون مجتمعاً منتجاً غير فاسد حتّى نولّي علينا مثلنا!

فكّر فيها....وحتى ذلك الحين، نبدو مهلوسين نحو وجهةٍ اكيدة: فوضى جهنّم وعذابها!