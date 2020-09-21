سليم عون للطبش: “مش ممكن فخامة الرئيس يكون عنده أولاد من هالبضاعة”

A + A -

رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون على تغريدة عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش.



وقال عبر “تويتر”: “يا رولا مش لابقلك هالحكي، قولي ليللي كاتبلك التغريدة، مش ممكن فخامة الرئيس يكون عندو أولاد من هالبضاعة البلا أخلاق والبلا أصل”.



وأضاف: “يا ريتكن ترجّيتوه يرتاح قبل ما خلّص يللي بتحبوه من جلّاديه، كنا ارتحنا منكن يا بلا وفاء”.



وكانت علّقت النائبة رولا الطبش على كلمة رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابها عبر تويتر بالقول: "لو كنتْ بيّي، كنتْ ترجّيتَكْ ترتاح.. كرمالَكْ، وكرمال اللي بحبّوك!