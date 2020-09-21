في هذ القضاء .. 192 حالة كورونا خلال 24 ساعة فقط!

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اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 192 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:



- طرابلس: 153

- الميناء: 25

- القلمون: 4

- البداوي: 10".



وجددت الخلية التأكيد على "وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم "الشفاء العاجل".