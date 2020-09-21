دل كول: الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة يمكن أن تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

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أعلن رئيس بعثة الـ"يونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول حول الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، ان "اليونيفيل سجلت في الأيام الأخيرة عددا كبيرا من الانتهاكات الجوية الإسرائيلية"، مشيرا الى ان "الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وقد أدانها سابقا مجلس الأمن الدولي".



وقال في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "لقد طلبت من الجيش الإسرائيلي التوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية"، ورأى أن "مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. كما انها تتعارض مع أهدافنا وتقوض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".