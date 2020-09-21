الإستماع الى افادة علي حسن خليل ومنح صوايا وخضر طالب وغدا الى العريضي والطفيلي والقزي بإنفجار المرفأ

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استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، الى افادة وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ورئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا ومستشار رئيس الحكومة حسان دياب الصحافي خضر طالب بصفة شهود.



ويستمع القاضي صوان غدا الى افادة وزير الاشغال العامة الأسبق غازي العريضي ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والى عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي كشهود ايضا.



وقرر المحقق العدلي رد طلبات تخلية السبيل التي تقدم بها عدد من الموقوفين وقرر ابقاءهم قيد التوقيف.