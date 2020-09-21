بول كنعان : البطريرك الراعي لن يقف مكتوف اليدين امام انهيار الكيان ‎

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اعتبر رئيس "تجمّع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان ان صرخة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الأخيرة هي من أجل لبنان وجميع اللبنانيين،

وقد اتى نداءه انطلاقا من كونه لا يستطيع ان يقف مكتوف اليدين امام انهيار الكيان والدولة ماليا واقتصاديا َاجتماعيا وصحيا وان يكون شاهد زور على ما يحصل. وشدد كنعان على ان بكركي التي اعتادت السهر على ديمومة الوطن تصارح الجميع بالحقيقة، لا من باب العداء لأحد او التفرقة بين ابناء الوطن، بل من اجل صحوة وطنية جامعة ومبادرة فاعلة قبل فوات الأوان. ودعا مختلف الافرقاء والمكونات والقوى الى الانطلاق مما يجمع لمد جسور التواصل والتعاون على تخطي هذه المرحلة في اسرع وقت، لأن الوقت لا يعوض والتأخير يضر بالجميع.