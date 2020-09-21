بيان لوزارة الإقتصاد والتجارة... هذا ما جاء فيه

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه "لما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد اصدرت القرار رقم 66/1/أ.ت. تاريخ 28/5/2020 حول تنظيم عملية دعم السلة الغذائية بالتعاون مع مصرف لبنان، اضافة الى القرار رقم 87/1/أ.ت. تاريخ 8/7/2020 والذي حددت بموجبه آلية دعم بعض السلع الاستهلاكية الاساسية الاكثر استهلاكا، اضافة الى مواد أولية زراعية وصناعية تدخل في انتاج وتصنيع منتجات محلية وألزمت المستوردين والتجار عدم اعادة تصدير السلع التي يتم دعم استيرادها، ولما كانت بعض السلع المذكورة في القرارين المنوه عنهم أعلاه من الممكن اعادة تصديرها أو تدخل في صناعات بعض المنتجات التي يتم تصديرها الى الخارج، وحرصا على استفادة المستهلكين في لبنان حصرا من ألية الدعم وعدم تصدير منتجات قد استفادت من الدعم، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من المصدرين كافة استكمال تحضير ملف التصدير لدى وزارة الاقتصاد والتجارة قبل ارسالها الى المرفأ للتأكد من عدم شمولها بقرارات الدعم وبالتالي عدم تكبدهم البدالات المالية الاضافية الناتجة عن التأخير في معاملات التصدير".