قرار رسمي ينقله ممثل رئيس الحكومة لعائلة عطوي

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أُبلغ أهل نجم كرة القدم الشهيد محمد عطوي أن ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اللواء محمد خير، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، سيقوم بزيارة منزل العائلة في بلدة حاروف الجنوبية لتقديم واجب العزاء بإسم الحكومة ورئيسها، وإبلاغهم أيضاً قراره بمعاملة الشهيد على غرار ما يُعامل به شهداء الجيش اللبناني.

وجاء القرار بعد اتصال من وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان برئيس الحكومة حسان دياب يوم الجمعة الفائت اقترحت عليه اعتبار عطوي شهيد الوطن أسوة بشهداء المؤسسة العسكرية، كونه خدم الوطن كرياضيّ، وقد تبنى الرئيس الفكرة فوراً، وأبلغ رئيس الهيئة العليا للإغاثة تنفيذها، وقرر إيفاد اللواء خير للتعزية وإبلاغ أهل الشهيد بالقرار الذي يعني منح العائلة مساهمة مالية.