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الرئيس عون ترأس بحضور الرئيس دياب اجتماعين للبحث في عدد من المسائل الإدارية وازمة النفايات

21
SEPTEMBER
2020
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ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعين في حضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء والمعنيين.
 
الاجتماع الأول حضره الى الرئيس دياب، وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وخصص للبحث في عدد من المسائل الإدارية ومنها توقف صدور الجريدة الرسمية، وعقود الشركات التي تولت مواكبة إعادة هيكلة الديون. وقرر المجتمعون إيجاد حلول مناسبة للمسألتين استنادا الى القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
 
ازمة النفايات
اما الاجتماع الثاني، فحضره الى الرئيس دياب، وزير البيئة والتنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، ومستشار رئيس الجمهوية للشؤون البيئية الوزير السابق فادي جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس مجلس الوزراء السيد الياس عساف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية المهندس أنطوان سعيد، ورئيس إدارة التخطيط والبرمجة في مجلس الانماء والاعمار الدكتور إبراهيم شحرور. وخصص الاجتماع للبحث في ازمة النفايات والوسائل الكفيلة بمعالجتها في اسرع وقت ممكن.
 
وطلب المجتمعون الى مجلس الانماء والاعمار وضع التصور المناسب لتفادي تفاقم ازمة النفايات وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الخصوص. 
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