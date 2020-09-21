هذا هو سبب الشح في كميات المحروقات

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أعلن رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني في اتصال مع “الوكالةالوطنية للاعلام”، أن “هناك شحاً في كميات المحروقات المسلمة الى السوق بسبب التأخير في فتح الاعتمادات المالية من قبل مصرف لبنان”.

وأشار السرعيني إلى أن “هناك باخرة تنقل كمية من المازوت قد تصل بين 26 أيلول و30 منه إلى مستودعات الزهراني، وستصل اليوم أو غدا باخرة مازوت إلى مستودعات الدورة ستفرغ حمولتها في مستودعات الكورال واليونيترمينال”، مؤكداً أن “الشركات المستوردة تنتظر فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين حاجة السوق من كل أنواع المشتقات النفطية”