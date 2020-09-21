بسبب تزايد اصابات الكورونا .. هذا ما قاله وزير الصحّة عن الإقفال!

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طالب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لجنة كورونا الحكومية بالاقفال التام لمدة اسبوعين للتمكن من التقصي عن الحالات ولتتمكن المستشفيات من التقاط أنفاسها.



ورأى حسن ان "التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الامكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط".



وتابع: "الخريف يُنذر بموسم إنفلونزا مع كورونا ولضرورة تحمّل المستشفيات الخاصة المسؤوليّة ومواجهة الوضع من خلال فتح أقسام لاستقبال مرضى كورونا فلا يجوز التعاطي السلبي واللامسؤول في هذه المرحلة".



وعن فتح المدارس، قال حسن: "الموضوع يعود لوزير التربية ولطالما كانت هناك توصيات مرتبطة بتأجيل بداية العام الدراسي أو تكون بدايته مشروطة بالواقع الوبائي والتقييم المتجدّد للواقع ليُبنى على الشيء مقتضاه".