هذه نتائج فحوصات كورونا لرحلات وصلت إلى بيروت في 18 و19 الحالي

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تفيد وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 18/9/2020، بالاضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات أجريت بتاريخ 19/9/2020، وأظهرت النتائج وجود 11 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 18 أيلول كالتالي:

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 1484 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جمبعها سلبية)

وجاءت نتائج 19 أيلول كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة ليون : شركة TO الرقم 4960 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)