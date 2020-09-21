هذا ما كشفه وزير الداخلية عن قرارات الإقفال والفتح!

A + A -

هذا ما كشفه وزير الداخلية عن فهمي قرارات الإقفال والفتح!

واصل عدّاد "كورونا" ارتفاعه اليومي مسجّلاً انتشاراً كبيراً في مختلف المناطق اللبنانية ومهدّداً بالأسوأ. إذ أعلنت وزارة الصحّة العامّة أمس تسجيل 1006 إصابات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 29303، ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

ودعا وزير الصحة حمد حسن إلى إقفال تام للبلاد مدة أسبوعين، بهدف استعادة القدرة على السيطرة على الأمور. لكنّ وزارة الداخلية والبلديات لم تلاق طرح حسن.

وقال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية"، انّه يعارض "التذبذب في قرارات الإقفال والفتح"، مشدّداً على انه "لا يجوز التلاعب بمصالح الناس".