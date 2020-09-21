عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 أيلول 2020

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الأخبار: كورونا: لبنان في الهاوية

باريس تفشل في انتزاع قرار بـ«تجميد العقوبات» من واشنطن: بداية بحث فرنسي عن حل لـ «المالية»



الديار: لا حكومة إذا لم تُسند «المال» الى الثنائي الشيعي... الاّ اذا حصل توافق فرنسي ــ ايراني عندها يكون الحلّ

مخزون المواد الغذائية يتراجع وأسابيع لـبدء الفوضى... مع عتبة الـ 1000 إصابة «كورونا» يحصد الأخضر واليابس



نداء الوطن: الراعي "بقّ البحصة" بوجه "فئة مستقوية": لا تعديل للنظام في ظل السلاح

"حزب الله" يصدّ عون: الكلام انتهى!

البناء: مسعى فرنسيّ لتعويم فرصة أديب بالتأليف حتى الثلاثاء… وبعدها تقييم فرص أخرى

الثنائيّ لقراءة نص المادة 95 من المرجعيّات الطائفيّة والسياسيّة قبل الحديث عنها / رفض أمميّ وأوروبيّ للخضوع لتفرّد واشنطن بفرض العقوبات الأمميّة على طهران





اللواء: مبادرة ماكرون ضحية العقوبات.. وحملات بين بكركي والمجلس الشيعي!

«حزب الله» لم يقبل اقتراح عون... وخلاف داخل «حكومة التصريف» لمواجهة ألفية الكورونا



الجمهورية: المتاريس السياسية تتوسع طائفياً

الراعي لـ أديب: لا للخضوع



النهار: جبهة مواجهة التعطيل من نيويورك إلى الديمان



the daily star: Cabinet impasse raises sectarian tensions

l'orient le jour: Raï à Adib : « Foncez, vous n’êtes pas seul »