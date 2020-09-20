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زيارة المغارة الكلسيّة في بلدة رحبة بدعوة من رئيس البلدية الأستاذ فادي بربر

20
SEPTEMBER
2020
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استقبل رئيس بلدية رحبة الأستاذ فادي بربر الجمعيّة اللّبنانيّة لدراسة المغاور، الّتي زارت المغارة الكلسيّة المكتشفة حديثا في بلدة رحبة. وقال في تصريح له:
نشكر الجمعية التي جاءت تشاركنا في دراسة واقع المغارة المكتشفة، والتي تحتوي على مناظر خلابة يلتمس الزائر جمالاتها أكثر بكثير مما يبدو في الصور. ونحن إذ ابدينا الاهتمام بهذه المغارة ووضعنا بابا على مدخلها لحمايتها من الأذى، فقد تأثرت كثيرا عندما شاهدت الأضرار التي سببتها يد الإنسان، نتمنى أن تمسي معلما يضاف على خارطة المواقع السياحية في لبنان.
واوضح بربر أن الدخول اليوم إلى المغارة قد يكون صعبا ولكن يمكن معالجة الموضوع، من خلال تسهيل الممرات. وكذلك لا بد من معالجة الطريق الوعرة التي توصل إلى المحلة. وناشد بربر هنا وزارة السياحة وكل الجهات المعنية برغم الظروف الصعبة في البلد الاهتمام بهذا المعلم المهم. لافتا إلى غنى منطقة الجومة بالمغاور والغابات والمواقع الطبيعيّة والأثرية.
ورفع بربر الصوت عاليا مقارنا بين اهتمام الدولة الواضح في مناطق من لبنان، وغيابها الواضح عندنا. فالإهمال والنسيان وغياب الدولة باتت من مزايا هذه المنطقة. ودعا رؤساء البلديات للتعاون في سبيل هذه المنطقة. وخاصة أن المنطقة الزائرين والسواح.
ولفت بربر إلى البعد الاقتصاديّ فالمنطقة يمكن أن تستقبل السواح بكلفة منخفضة، وتشهد حركة إنمائية، وفيها فنادق يمكن أن تريح الزائر، وأهلها أناس طيبون ومضيافون.
بدورها الناشطة غادة سالم من الجمعيّة اللبنانيّة لدراسة المغاور، أوضحت أنهم عرفوا خبر اكتشاف المغارة، من وخلال وسائل التواصل الاجتماعيّ. وبعد تواصلهم مع رئيس بلدية رحبة حيث تقع المغارة، الأستاذ فادي بربر، جاؤوا ليقدموا العون بالاكتشاف والتصنيف وتوثيق الجماليّات ووضع الخرائط.
وقالت سالم إن وضع الباب كان خطوة مهمة مشكورة، لحمايتها، وسنرى بعد انجاز الخريطة امكانية تقديم طلب لوزارة السياحة لتصنيف المغارة.

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