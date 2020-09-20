خلية أزمة إتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل 3 إصابات جديدة

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أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، وبناء على تقرير طبيب القضاء، تسجيل 3 إصابات جديدة: 1 حولا، 1 الصوانة، وإصابة في الخيام وافدة من بيروت، و5 حالات شفاء في الخيام، وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 168 إصابة وحالات الشفاء 109، وست حالات وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 51 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 46 منها قيد الحجر المنزلي، و5 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي.

ولفتت خلية الازمة الى أنها "الوحيدة المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، مشددة على "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم".