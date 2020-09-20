هكذا ودعت لارا الهاشم ال otv

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كتبت الإعلامية لارا الهاشم على الفيسبوك :

في نشرة الامس كان آخر تقرير لي اعديته ضمن اخبار ال otv بعد ١٣ عاما امضيتها في المحطة. لن استجمع الصور لان الذكريات لا تحصى مع اشخاص كنت امضي معهم اوقاتا اكثر من افراد عائلتي.

لكنني اود ان اشكر ادارة الotv على السنوات التي امضيتها في المحطة، خصوصا انني انتميت الى هذه العائلة منذ البدايات، وانتقلت من البرامج الى الاخبار، ومن دور المراسلة الى البرامج السياسية.

اليوم هي مناسبة لفرصة مهنية جديدة.

اغادر ولي في المحطة صداقات ستستمر

وحان وقت التحدي الجديد في مؤسسة من اهم المؤسسات الاعلامية في لبنان والمنطقة.