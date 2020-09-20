هل سيشهد الأسبوع المقبل تساقط للأمطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بكتل هوائية معتدلة الحرارة خلال الأيام المقبلة.

- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل .

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة. الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع استمرار انخفاض درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و 80 %.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي:756 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس:6,24 ساعة غروب الشمس: 18,38 .