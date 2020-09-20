يوهمُ ضحاياه بتصريفِ عُملة أميركية ويُسلمهم دولاراتٍ مُزيّفة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن "من خلال التوسّع بالتحقيق مع الموقوف: ح. ي. (مواليد عام 1988، لبناني) لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 17-9-2020، بجرم سرقة بطريقة احتيالية، عن طريق إيهام ضحاياه بتصريف عملة أميركية، اعترف أنه كان يقوم بتسليمهم دولارات مزيّفة مقابل العملة اللبنانية، أو يسرق أموالهم بطريقة احتيالية ويتوارى عن الأنظار كذلك تعرّفت إليه إحدى المواطنات التي وقعت ضحيّته".

ولفتت الى أن "بمداهمة منزله في بلدة بشامون، ضُبط مبلغ مالي وقدره 110 ملايين ليرة لبنانية و3 بنادق حربية، وعدد من الخطوط الخلوية مسبقة الدفع".

وأضافت: "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن - الاوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".