living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شريم عن التشكيل: جهة تستقوي بالغرب وأخرى تحاول فرض أعراف ليس وقتها

20
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شددت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، على أن "الملفات القضائية المتعلقة بالفساد في وزارة المهجرين، ستكمل مسارها القضائي بشكل طبيعي، حتى لو أغلقت الوزارة وأقفل الملف، فهذا لا يعني توقف المسار القضائي"، داعية إلى "التنمية الريفية التي قد تضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، وتبدأ النتائج بالظهور في المدى المتوسط والبعيد".
 
وقالت في حديث عبر "أو تي في": "نحن في لبنان أمام استحقاقات كبيرة، ولا نملك ترف الانتظار والوقت، وأتمنى أن تتشكل الحكومة بأقرب وقت، لأن عدم تشكيلها بسرعة قد يؤدي الى نتائج لن تحمد عقباها، فالوضع الاقتصادي المزري يمكن أن يؤدي الى زوال لبنان أو مرحلة جوع بالحد الأدنى، لأننا أمام فرصة أخيرة لإنقاذ البلد".
 
أضافت: "للأسف لم يتم الاتفاق على تشكيلة حكومية بعد، والسبب يعود الى ان جهة تستقوي بالغرب، وجهة أخرى تحاول فرض أعراف ليس وقتها الآن، إلا أن حكومة المهمة يجب ان تكون استثنائية بصلاحيات استثنائية أيضا. المجتمع الدولي هو تقاطع مصالح، وعند تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يكن التقاطع موجودا، أما حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب فهي بغطاء داخلي ودولي من باب فرنسا".
 
ولفتت إلى أن "معاكسات كبيرة واجهت حكومة دياب، من كورونا الى داخل الحكومة والعقبات الاقتصادية الرهيبة، كذلك تعرضت حكومة دياب الى ضغوط كبيرة بعد طرحها موضوع التدقيق المالي الجنائي لأول مرة في تاريخ لبنان. كان من المفترض ان تكون إنتاجية الحكومة أكثر، لكن الرئيس دياب لم يحظ بدعم داخلي ولا خارجي".
 
وعن موضوع التحقيق في انفجار المرفأ، قالت: "عندما تحدثنا عن خمسة أيام للتحقيق، كان المقصود التحقيق الإداري. الحكومة استقالت لأننا، في الدرجة الاولى وفي اليوم الخامس، لم نحصل على تحقيق إداري واضح ولم نملك أي حقيقة لإعطائها للبنانيين".
 
واعتبرت أن "مواجهة الوضع في لبنان يحتاج الى شجاعة المواجهة، شجاعة الاعتراف بالخطأ، شجاعة الاعتراف بسرقة أموال الناس بسبب السياسات المعتمدة من 30 عاما، شجاعة الاعتراف بأننا فشلنا كشعب في الانتخابات وكمسؤولين في الحكم".
 
وردا على اقتراح الدولة المدنية، قالت: "قانون الزواج المدني موجود في أدراج مجلس الوزراء، وندعو الكتل النيابية إلى الذهاب الى مجلس النواب والتصويت عليه، وليكن أول خطوة في سبيل بناء الدولة المدنية".
 
وختمت: "الدولة المدنية لا يمكن أن تكتمل من دون قانون للأحوال الشخصية مدني موحد يضمن حقوق جميع المواطنين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout