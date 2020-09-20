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هبة مالية من جمعية اعضاء جوقة الشرف الفرنسية الى بنوك الدم في الصليب الاحمر اللبناني

20
SEPTEMBER
2020
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سلم رئيس " جمعية اعضاء جوقة الشرف  في لبنان " Legion D’Honneur السفير الدكتور خليل كرم ، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ، هبة مالية مقدمة من جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا لدعم بنوك الدم التابعة للصليب الاحمر اللبناني عربونا عن تضامن اعضاء الجمعية مع الشعب اللبناني في الظروف الاليمة التي يمر بها .
 
حضر حفل التسليم الامين العام ل"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان "رفيق شلالا وعضو الهيئة الادارية السفير مارسيل لوجيل وامين سر الجمعية المحامي بلال فهدا ، والامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة .
 
والقى السفير كرم كلمة في المناسبة نقل فيها الى الدكتور الزغبي والعاملين في الصليب الاحمر حرص جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على الوقوف الى جانب لبنان ، وقد اختارت الصليب الاحمر اللبناني نظرا للدور الانساني الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة في خدمة الانسان والمجتمع .
من جهته شكر الدكتور الزغبي جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا على مبادرتها ، لافتا الى ان هذه الهبة المالية ستصرف على تطوير بنوك الدم في الاراضي اللبنانية وعددها 13 وتفعيل دورها .
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