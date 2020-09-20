كورونا"... وزيرُ الصحة يدعو الى الإقفال التام لأسبوعين

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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث الى صحيفة "الديار": "أنه واضح مع تخفيف ضوابط التعبئة العامة وعودة الحياة الى طبيعتها، ونتيجة عدم الاكتراث بهذه الضوابط، ظهر استهتار من الفرد والمجتمع وعدم الشعور بالمسؤولية".

وأضاف حسن: "أنه لم يتم الاكتراث في كافة المؤسسات سواء في الدولة او في القطاع الخاص والمعني بها الاطقم الطبية وأماكن التجمعات وبقية المؤسسات".

ورداً على سؤال حول كيفية معالجة وزارة الصحة الأمر، قال "اني أدعو الى اقفال تام لمدة أسبوعين ولتسقط كل الحسابات والمحاذير الاقتصادية وليكن اقفال عام لمدة أسبوعين لوقف التفشي".

ودعا الوزير حسن الى اعلان حالة طوارئ قابلة للتطبيق تؤدي للملمة ووقف الانتشار قبل فوات الأوان، وان تتحمل المؤسسات الاستشفائية مسؤولياتها امام المجتمع وعلى الأجهزة الأمنية التي ترعى قانون التعبئة العامة السهر على تطبيقه دون أي استثناءات.

وأعلنت وزارة الصحّة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس السبت، عن تسجيل 779 إصابة جديدة بكورونا (772 محلية و7 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 28297.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "5 حالات وفاة جديدة