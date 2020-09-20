في ظل الأزمة الإقتصادية والكورونا هذا ما فعلة البعريني

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنائب وليد البعريني خلال مشاركته في حفل حيث قام الأشخاص المرافقين له بنثر النقود على احد الفنانين الذي كان ينشد له أبياتا شعرية. وقد بدا واضحا ايضا عدم التزام أي من المشاركين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورنا.

وتعليقا على الفيديو نشر الصحافي غسان سعود على صفحته على تويتر التالي: "بخصوص الجوعانين..

شوفوا وين نايب عكار وليد البعريني سهران، روحوا.. انطروا الشاعر يبلش قصايده، بيبلش نثر الميات، لملموا كم مية ووزعوهم ع بعض احتراما لما يطالب به سعادته من انماء متوازن..

لاحظوا اول واحد وتاني واحد، عاطيينهم المصريات تيكبوهم، وإذ كبوا نصهم وحطوا النص التاني بالجيبة"