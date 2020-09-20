عناوين الصحف ليوم الأحد 20 أيلول 2020

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الأنباء الكويتية: مصادر لـ«الأنباء»: عرض على بري تسمية وزير غير شيعي للمالية من حلفائه

عون للقرار المناسب بالوقت المناسب.. وتوجّه لحكومة «أمر واقع»

النهار: المأزق على حاله ومواقف دولية ضاغطة



الديار: الحريري و«رؤساء الحكومات السابقون» يستقوون بالضغط الدولي و«العقوبات» لفرض أسماء الوزراء الشيعة والمسيحيين

المسيحيون خارج المعادلة الوزارية.. بكركي و«القيادات» في موقع «المتفرج»

اتصالات فرنسية لإقناع الأميركيين بتأجيل العقوبات وتفكيك «العقدة الحكومية»



الشرق الأوسط: تعزيزات أميركية شرق سوريا لـ«ردع» روسيا وإيران

تضمنت آليات وأنظمة رادار وقوات برية... ومبعوثة واشنطن ترعى ترتيب «البيت الكردي»